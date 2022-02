Νέντοβιτς και Έβανς παρουσίασαν το πρώτο... showtime του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα με μία όμορφη συνεργασία.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα του με τον Ερυθρό Αστέρα για την 27η αγωνιστική και οι Νέντοβιτς - Έβανς έδωσαν τα πρώτα... δείγματα στο κοινό του ΟΑΚΑ.

Ο Σέρβος γκαρντ εκδήλωνε την επίθεση των «πρασίνων», ύψωσε στον Τζέρεμι Έβανς και εκείνος κάρφωσε με «εμφατικό» τρόπο στο καλάθι του αντιπάλου.

Δείτε την συνεργασία τους:

.@nedovic1624 throws it up for @JeremyEvans40 to hammer it DOWN 🔨 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/RRzzgl2ZNP