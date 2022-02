Χάινς: «Ο Σπανούλης είναι ο καλύτερος συμπαίκτης που είχα ποτέ» (vid)

Ο Κάιλ Χάινς εξήγησε τους λόγους που ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ο καλύτερος συμπαίκτης στην καριέρα του ενώ αποκάλυψε τον παίκτη που τον δυσκόλευε περισσότερο στην άμυνα.

Ο Κάιλ Χάινς αγωνίστηκε στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη στον Ολυμπιακό την περίοδο 2011-13, πανηγυρίζοντας τους back-to-back τίτλους στην EuroLeague και το πρωτάθλημα Ελλάδας, το 2012.

Στα 35 του χρόνια, συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο με την οποία σκαρφάλωσε πρόσφατα στην πρώτη θέση της λίστας των παικτών με τα περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ στην ιστορία της EuroLeague, και απαντώντας σε ερωτήσεις των φιλάθλων, αναφέρθηκε στον Σπανούλη, το ΣΕΦ και τον Μάικ Μπατίστ.

Ποιος ήταν ο καλύτερος συμπαίκτης σου και γιατί;

«Ο καλύτερος συμπαίκτης που είχα ποτέ είναι ο Βασίλης Σπανούλης. Ήταν ένας σπουδαιος παίκτης, ένας τεράστιος ηγέτης εντός κι εκτός παρκέ. Έμαθα τόσα πολλά από αυτόν».

Ποιο είναι το πιο δύσκολο γήπεδο για να παίζεις;

«Θα έλεγα το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το γήπεδο του Ολυμπιακού στον Πειραιά. Έπαιξα εκεί για δυο χρόνια κι έχω τόσες αναμνήσεις».

Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που είχες να μαρκάρεις στην EuroLeague;

«Ο Μάικ Μπατίστ. Ήταν πάντα δύσκολος παίκτης. Είναι πρωταθλητής στην EuroLeague, ήταν πάντα ένα δύσκολο ματσάρισμα για μένα».



The @OlimpiaMI1936 man, @SirHines is next up to feature in 'Ask Me Anything'



You guys asked, and Hines answers 🗣 #EveryGameMatters pic.twitter.com/RDeAOYhliH