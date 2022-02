Απολαυστικός Χάινς για το ρεκόρ των επιθετικών ριμπάουντ: «Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου που αστοχούσαν»

Ο Κάιλ Χάινς «σκαρφάλωσε» στην πρώτη θέση με τα περισσότερα ριμπάουντ όλων των εποχών στην EuroLeague και φυσικά δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Πριν από το παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο στο Κάουνας κόντρα στην Ζάλγκιρις, ο έμπειρος Αμερικανός σέντερ μετρούσε 701 επιθετικά ριμπάουντ, μόλις τέσσερα λιγότερα από τον πρωτοπόρο της λίστας, Φελίπε Ρέγιες, ο οποίος είχε κλείσει την καριέρα του με 705 επιθετικά ριμπάουντ.

Ο Χάινς τελείωσε το ματς με πέντε επιθετικά ριμπάουντ, με αποτέλεσμα να προσπεράσει τον παλαίμαχο Ισπανό μπασκετμπολίστα και με τα 706 επιθετικά ριμπάουντ να «σκαρφαλώσει» στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Ο ίδιος λίγο μετά την επίτευξη του ρεκόρ ήθελε να... αστειευτεί γράφοντας στα social media.

«Ουάου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι τιμή να μπορώ να ανταγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο της EuroLeague. Μάλλον πρέπει να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου για όλα αυτά τα άστοχα σουτ κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Σοβαρά όμως, σας ευχαριστώ όλους».

Euroleague all-time leading offensive rebounder in History!



Wow can’t believe it. It’s an honor to be able to compete at the highest level in @euroleague



I guess I should thank my teammates for all their missed shots throughout my career 🏀😂.



But seriously thank you to all! pic.twitter.com/2ENBq7CvQ8