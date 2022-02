Ο Οκάρο Ουάιτ ήταν εκ των κορυφαίων του Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής με την Βιλερμπάν κι η Euroleague τον «τίμησε» δημοσιεύοντας βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του.

Με 19 πόντους και 4 ριμπάουντ, ο 29χρονος Αμερικανός φόργουορντ βοήθησε τα μέγιστα τον Παναθηναϊκό στην Γαλλία, όπου οι «πράσινοι» πανηγύρισαν με 63-76 επί της Βιλερμπάν το πρώτο τους εκτός έδρας ροζ φύλλο ύστερα από έναν ολόκληρο χρόνο.

Ο έμπειρος ψηλός ήταν καταλυτικός στα σχεδόν 22' που έμεινε στο παρκέ του Αστρομπάλ, εκτελώντας με 80% εντός πεδιάς (8/10 σουτ), ενώ μάζεψε και 20 μονάδες αξιολόγησης.

Δείτε τα highlights του Οκάρο Ουάιτ, όπως τα παρουσίασε η Euroleague:

19 pts | 4 reb



Okaro White dropped a big performance for @paobcgr on the road!#EveryGameMatters pic.twitter.com/j4pvERFUTH