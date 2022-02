Ο Νάντο Ντε Κολό μετρά αντίστροφα για την επάνοδο του στην αγωνιστική δράση, καθώς επέστρεψε στις προπονήσεις της Φενέρμπαχτσε.

Ο 34χρονος σκόρερ είναι νοκ άουτ από τα τέλη Δεκέμβρη, έχοντας ταλαιπωρηθεί αρκετά φέτος από τραυματισμούς κι... άλλα δεινά. Ο Ντε Κολό φαίνεται ωστόσο πως βρίσκεται σε διαδικασία επιστροφής στα παρκέ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στα social media.

«Μετά από σπασμένο χέρι, κορονοϊό και πρόβλημα στη μέση τις τελευταίες εβδομάδες, είχα επιτέλους την ευκαιρία να επιστρέψω στις προπονήσεις με την ομάδα σήμερα. Όμορφο συναίσθημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος σταρ της τουρκικής ομάδας μέσω Twitter.

Ο διεθνής γκαρντ μετρά φέτος 12.1 πόντους με 30% στα τρίποντα, 4 ασίστ, 2.2 ριμπάουντ και 1.5 κλεψίματα ανά 23 λεπτά κατά μέσο όρο σε 17 αγώνες της Euroleague, αποτελώντας κομβικό στέλεχος του συνόλου του κόουτς Σάσα Τζόρτζεβιτς.

After a broken hand… Covid… and a lower back blocked… in the last few weeks! I finally had the opportunity today, to practice again with the team! 💛💙

Great feeling 💪🏻