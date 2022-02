Ο Νικ Καλάθης... ξεγέλασε με όμορφη προσποίηση τους αμυνόμενους παίκτες του Παναθηναϊκού και σκόραρε στον αιφνιδιασμό.

Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τον Παναθηναϊκό στο Παλάου Μπλαουγκράνα, ο Νικ Καλάθης σκόραρε ένα όμορφο καλάθι στο ανοικτό γήπεδο, έχοντας νωρίτερα κλέψει την μπάλα από τον Νταρίλ Μέικον.

Ο 32χρονος γκαρντ έφυγε στον αιφνιδιασμό, όπου τον ακολούθησαν οι Οκάρο Ουάιτ και Τζέρεμι Έβανς, ωστόσο κατάφερε να τους αποσυντονίσει με προσποίηση, φτάνοντας τελικά στο εύκολο λέι-απ για να γράψει το 4-3 στον πίνακα του σκορ.

Δείτε το έξυπνο καλάθι του διεθνούς πλειμέικερ:

.@Nick_Calathes15 gives the defender the eyes 👀 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/n4itlqS8Mf