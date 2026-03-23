Ο Μάικ Τζέιμς βρίσκεται πλέον στα ραντάρ της Μπαρτσελόνα, καθώς απομακρύνεται ο Σιλβέν Φρανσίσκο.

Στροφή στο θέμα της ενίσχυσης έκανε η Μπαρτσελόνα και από τον Σιλβέν Φρανσίσκο, φαίνεται να έχει στραφεί πλέον στον Μάικ Τζέιμς για την ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής για τη νέα χρονιά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo» ο Σιλβέν Φρανσίσκο παραμένει ο βασικός στόχος της Μπαρτσελόνα για τη θέση του πλέι μέικερ, ωστόσο η υπόθεση έχει περιπλακεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα νέο όνομα έχει ανέβει στην «ατζέντα» των Καταλανών, αυτό του Αμερικανού γκαρντ της Μονακό, Μάικ Τζέιμς.

Ο Φρανσίσκο, που πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, έχει εδώ και μήνες στα χέρια του μια σημαντική πρόταση από τη Μπαρτσελόνα. Αρχικά, το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών ήταν πολύ θετικό, με τον παίκτη να δεσμεύεται ότι θα δώσει προτεραιότητα στους «μπλαουγκράνα» έναντι άλλων ενδιαφερόμενων. Ωστόσο, πριν από λίγες εβδομάδες άλλαξε εκπρόσωπο και η κατάσταση διαφοροποιήθηκε πλήρως, καθώς πλέον επιθυμεί να εξετάσει τις πιθανότητές του για μετάβαση στο ΝΒΑ. Η Μπαρτσελόνα δεν είναι διατεθειμένη να περιμένει επ’ αόριστον την απόφασή του, το έχει ήδη ξεκαθαρίσει και έχει αρχίσει να κινείται προς άλλες κατευθύνσεις.

Πίσω από τον Φρανσίσκο, οι δύο βασικές επιλογές της Μπαρτσελόνα για τη θέση του πλέι μέικερ είναι ο Ζαν Μοντέρο και ο Μάικ Τζέιμς. Ο Δομινικανός γκαρντ της Βαλένθια, ωστόσο, αποτελεί μια πολύ δύσκολη περίπτωση, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο, διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης για ομάδες της Ισπανίας ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η διοίκηση της ομάδας του έχει την οικονομική δυνατότητα να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια αποχώρησής του.

Αντίθετα, ο Μάικ Τζέιμς είναι μια πολύ πιο εφικτή επιλογή, καθώς η δυσμενής οικονομική κατάσταση της Μονακό αναμένεται να του επιτρέψει να μείνει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι. Επιπλέον, διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον Τσάβι Πασκουάλ από την κοινή τους παρουσία στον Παναθηναϊκό, γεγονός που μειώνει σημαντικά το ρίσκο μιας πιθανής συνεργασίας τους.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα για τη Μπαρτσελόνα είναι το φορολογικό καθεστώς, καθώς τον πρώτο χρόνο θα φορολογείται ως μη κάτοικος. Το μοναδικό μειονέκτημα είναι πως ο Τζέιμς θα συμπληρώσει τα 36 του χρόνια τον προσεχή Αύγουστο.

