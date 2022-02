Ο Τζέιμς Νάναλι συγκέντρωσε 38 βαθμούς στο ranking κόντρα στην Zαλγκίρις.

Η Μακάμπι... καθάρισε 94-78 την Ούνικς και ο Τζέιμς Νάναλι ήταν απολαυστικός.

Με την εμφάνιση του μάζεψε 38 βαθμούς στο ranking και κατάφερε να αναδειχθεί ΜVP της αγωνιστικής. Ο σουτέρ της ομάδας του Σφαιρόπουλου μέτρησε 32 πόντους με 6/7 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 ασίστ. Ένα ρεσιτάλ για τον περιφερειακό της ομάδα από το Τελ Αβίβ.

Η Μακάμπι έχει ανάγκη μεγάλες νίκες και διπλά από εδώ και στο εξής για να μπει στα playoffs και ο Νάναλι είναι αποφασισμένο να βοηθήσει να πετύχει τους στόχους της ο σύλλογος.

