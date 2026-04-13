Ο Τζίμι Κλαρκ της Μακάμπι είναι στους παίκτες που εξετάζει για την επόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα.

Παρότι αυτή τη στιγμή όλη η προσοχή των ανθρώπων του Παναθηναϊκού AKTOR, του προπονητικού επιτελείου, αλλά και του οργανισμού συνολικά είναι στην ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Euroleague, αίφνης δημοσίευμα από το Ισραήλ εμπλέκει την ελληνική ομάδα με μεταγραφικά σενάρια, που στην παρούσα φάση δεν έχουν καμία βάση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το «Israel Hayom», ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι μεταξύ των ομάδων που παρακολουθούν την περίπτωση του 25χρονου Αμερικανού, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή σεζόν. Ειδικότερα, έχει 9.5 πόντους μέσο όρο και 4.3 ασίστ και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα κοιτάξει κάτι καλύτερο το καλοκαίρι από τη Μακάμπι η οποία θα προσπαθήσει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της.

Στην Μακάμπι θεωρούν πως μετά τις πολύ καλές εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν έχει ανεβάσει την αξία του στο χρηματιστήριο του μπάσκετ και το καλοκαίρι θα αγωνιστεί στη Summer League του NBA, παλεύοντας για ένα συμβόλαιο.

Παρ’ ολ’ αυτά, οι Ισραηλινοί θεωρούν πως μεταξύ των ομάδων που τον παρακολουθούν στενά είναι και ο Παναθηναϊκός AKTOR.