Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 76-72 και δεν μπόρεσε να φτάσει στο... εντός έδρας 10-0 προκειμένου να ισοφαρίσει την καλύτερη εκκίνηση της ιστορίας του στο ΣΕΦ από τη σεζόν 2009-10, όταν και είχε φτάσει ως τον τελικό του Final 4.

Σύμφωνοι, ενδεχομένως οι αριθμοί είναι ο καλύτερος τρόπος για να πει κανείς ψέματα, εντούτοις οι φετινές επιδόσεις του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ δικαιολογούσαν εν πολλοίς την πορεία των «ερυθρόλευκων» στην κανονική περίοδο της EuroLeague. Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα βρίσκονταν στην τέταρτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 12-7 και μετρούσαν εννιά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός είχε αξιοποιήσει στο έπακρο την έδρα του έπειτα από την ολοκλήρωση του α' γύρου ωστόσο έχασε την μεγάλη ευκαιρία απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα να ισοφαρίσει την καλύτερη εκκίνηση όλων των εποχών στην ιστορία του στην EuroLeague από τη σεζόν 2009-10. Τότε που οι Πειραιώτες έκαναν το 5-0 στη regular season, το 3-0 στο Top-16 και το 2-0 στα playoffs, κλείνοντας αήττητοι τις υποχρεώσεις τους στο ΣΕΦ πριν από το Final 4 στο Παρίσι, όπου εν τέλει έχασαν τον τίτλο από την Μπαρτσελόνα.

Το απόλυτο 10-0 του Ολυμπιακού στο Φάληρο το 2009-10

Η συμμετοχή στο Final 4 ήταν ο στόχος που ορίστηκε εξ αρχής για τον Ολυμπιακό του Παναγιώτη Γιαννάκη, καθώς στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων» της σεζόν 2009-10 δέσποζαν παίκτες όπως ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Τζος Τσίλντρες, ο Νίκολα Βούιτσιτς, ο Λίνας Κλέιζα και ο Μίλος Τεόντοσιτς.

Οι Πειραιώτες έκαναν το 10-0 στο ΣΕΦ, ξεπέρασαν το εμπόδιο της Πρόκομ στα playoffs και ταξίδεψαν στο Παρίσι όπου αντιμετώπισαν την Παρτίζαν στον ημιτελικό, εκεί όπου χρειάστηκε το καλάθι του Τσίλντρες στο φινάλε της κανονικής διάρκειας ώστε να αποφευχθεί το κάζο απέναντι στα πιτσιρίκια του Βουγιόσεβιτς.

Ο Αμερικανός πήδηξε ψηλά μετά από το άστοχο σουτ του Τεόντοσιτς, ισοφάρισε σε 67-67 κι έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να διεκδικήσει την πρόκριση στο έξτρα πεντάλεπτο, με τον εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ, Παναγιώτη Αγγελόπουλο να εξηγεί πως «η Παρτίζαν είναι αθάνατη κι εμείς… αφάνατοι». Παρ’ όλα αυτά, το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα αποδείχτηκε αξεπέραστο στον τελικό.

Οι Καταλανοί του Τσάβι Πασκουάλ παρουσίασαν την καλύτερη ομάδα της σύγχρονης ιστορίας τους και μια από τις καλύτερες που έχουν εμφανιστεί σε Final 4, διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα και δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα από τον Ολυμπιακό που είχε στο πλευρό του 6.000 οπαδούς του.

2009-10: 10-0

vs Ορλεάν 94-72

vs Λιέτουβος Ρίτας 97-73

vs Εφές Πίλσεν 105-90

vs Μάλαγα 89-68

vs Παρτιζάν 81-60

vs Χίμκι 87-69

vs Τσιμπόνα 78-75

vs Κάχα Λαμποράλ 102-85

vs Πρόκομ 83-79

vs Πρόκομ 90-73

- 5-0 στη regular season, 3-0 στο Top-16, 2-0 στα playoffs

Το καλύτερο ξεκίνημα με το σύστημα «όλοι εναντίον όλων»

Ο φετινός Ολυμπιακός, λοιπόν μετρούσε πριν από το παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής εννιά νίκες σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια στην κανονική περίοδο. Οι Πειραιώτες είχαν νικήσει διαδοχικά τις Μπασκόνια, Ρεάλ Μαδρίτης, Ζάλγκιρις, Άλμπα Βερολίνου, Φενέρμπαχτσε, Μονακό, Μακάμπι, Μπάγερν και Βιλερμπάν.

Αυτή ήταν η καλύτερη εντός έδρας επίδοση για τον Ολυμπιακό από τη σεζόν 2016-17, όταν δηλαδή καθιερώθηκε το σύστημα διεξαγωγής του «όλοι εναντίον όλων, σε έναν μαραθώνιο κανονικής περιόδου στην EuroLeague», αναδεικνύοντας το δίκαιο του πράγματος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Τα τελευταία τρία χρόνια, μάλιστα η αύξηση των ομάδων από 16 σε 18 συνεπάγεται πως κάθε οργανισμός δίνει τουλάχιστον 34 αγώνες στην EuroLeague. Εξάλλου, ο Ολυμπιακός είχε ξανακάνει 9-0 στο ΣΕΦ τη σεζόν 2014-15, όταν έκλεισε τις υποχρεώσεις του στη regular season με 5/5 κι εν συνεχεία έκανε τέσσερις σερί νίκες στο Top-16.

2021-22: Το αρχικό 9-0 στη regular season πριν από το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα

vs Μπασκόνια 75-50

vs Ρεάλ Μαδρίτης 74-68

vs Ζάλγκιρις 83-68

vs Άλμπα 87-83

vs Φενέρμπαχτσε 67-65

vs Μονακό 86-65

vs Μακάμπι 90-73

vs Μπάγερν 83-60

vs Βιλερμπάν 89-54