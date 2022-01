Ο Σέρχιο Γιουλ αναμένεται να κυνηγήσει την κατάρριψη του φράγματος των 1.000 συμμετοχών με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και το Gazzetta εστιάζει σε μερικές από τις πάμπολλες, είναι η αλήθεια, στιγμές της 15ετους καριέρας του στην «Βασίλισσα».

Ρεάλ και Σέρχιο Γιουλ βαδίζουν μαζί αδιάκοπα από το καλοκαίρι του 2007, όταν ο τότε 20χρονος Γιουλ μετακόμιζε από την Καταλονία και την Μανρέσα στο ρόστερ της Μαδριλένικης ομάδας.

Ο 34χρονος γκαρντ είχε βρεθεί επί σειρά ετών στο στόχαστρο των Χιούστον Ρόκετς, παρ' όλα αυτά ουδέποτε θέλησε να αποχωριστεί την αγαπημένη του «Βασίλισσα», στην οποία έχει ζήσει μια ολόκληρη μπασκετική ζωή. Ως εκ τούτου, εξελίχθηκε σε έναν από τους διαχρονικότερους αστέρες των Los Blancos, με τεράστια συνεισφορά στις μεγάλες επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου. Όχι μόνο αυτό, αλλά κι επί σειρά ετών εδραίωσε εαυτόν μεταξύ των κορυφαίων γκαρντ της Γηραιάς Ηπείρου, αποτελώντας την επιτομή του combo guard.

Ο Γιουλ έφτασε την περασμένη Πέμπτη (20/1) κόντρα στην Άλμπα στο Βερολίνο τις 900 συμμετοχές με την λευκή φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις και το Gazzetta βρίσκει αφορμή να θυμηθεί ξανά ορισμένες από τις κορυφαίες του στιγμές ως στέλεχος της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το ρεκόρ σε πόντους στην Euroleague

Το ημερολόγιο έγραφε 16 Νοεμβρίου του 2016 όταν η Ρεάλ υποδεχόταν στην Μαδρίτη τον Παναθηναϊκό του κόουτς Τσάβι Πασκουάλ, σε αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής της Regular Season. Οι Los Blancos επικράτησαν δύσκολα με 87-84 της ελληνικής ομάδας, με τον Σέρχιο Γιουλ να κάνει μια κυριολεκτικά ανεπανάληπτη εμφάνιση.

Ο διεθνής γκαρντ «πλήγωσε» τους πράσινους με 30 πόντους (7/14 διπ., 4/6 τριπ., 4/4 βολ.), επίδοση που παραμένει μέχρι και σήμερα η κορυφαία της καριέρας του στην Euroleague. Καθόρισε σε τεράστιο βαθμό την μοίρα του αγώνα ως ο αδιαμφισβήτητος MVP, διανύοντας τότε την παραγωγικότερη φάση της επαγγελματικής του καριέρας.

Περίπου ένα χρόνο αργότερα, ο Γιουλ υπέστη ρήξη στον αχίλλειο τένοντα κι έκτοτε η καριέρα του άρχισε να παρουσιάζει φθίνουσα πορεία. Πέτυχε μια φορά 23 πόντους (Μπασκόνια, 2018) κι ακόμη μια 21 (Χίμκι, 2020), αλλά ποτέ ξανά δεν κατάφερε να... απειλήσει το προσωπικό ρεκόρ του των 30 πόντων. Για την ιστορία, σε 328 συμμετοχές στην Euroleague, έχει υπάρξει διψήφιος σε πόντους στι 165 εξ' αυτών (στο 50.3% των αγώνων του), με τον μέσο όρο καριέρας του (10.1π.) να είναι κι εκείνος διψήφιος έπειτα από μια γεμάτη 15ετια στην διοργάνωση.

Το μυθικό αλλά... πικρό ματς στον ημιτελικό της Πόλης

Η Φενέρμπαχτσε στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης την άνοιξη του 2017 στην Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας στον τελικό του Ολυμπιακού του Γιάννη Σφαιρόπουλου, όμως νωρίτερα χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ρεάλ. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε το πρώτο βήμα τίτλου, νικώντας με 84-75 τους Μαδριλένους στη Σινάν Ερντέμ, σε έναν ημιτελικό όπου ο Γιουλ πεισματικά αρνούταν να παραδοθεί.

Οι 28 πόντοι του (6/8 διπ., 2/7 τριπ., 10/13 βολ.) κι οι 8 ασίστ του, όμως, δεν αρκούσαν για να οδηγήσουν την ομάδα του Πάμπλο Λάσο σε ακόμη έναν ευρωπαϊκό τελικό. Ο Γιουλ, έχοντας ως συμπαραστάτη τον Τζέισι Κάρολ (21π.), έκανε ότι μπορούσε επιθετικά για να αποσοβήσει την ήττα. Έπεσε ωστόσο πάνω στην αποφασισμένη Φενέρμπαχτσε, η οποία εκείνη τη σεζόν αποδείχθηκε... ασυναγώνιστη για οποιονδήποτε αντίπαλο!

Ο Γιουλ πραγματοποίησε μια απ' τις πιο σπουδαίες επιθετικά εμφανίσεις που έχουμε δει από καταβολής Final 4, όμως το φινάλε δεν τον βρήκε να χαμογελά. Το έκανε όμως ένα χρόνο αργότερα, στο Βελιγράδι. Η Ρεάλ επιβλήθηκε με 85-80 της Φενέρ στον τελικό, παίρνοντας... εκδίκηση και φυσικά το "la decima" βαρύτιμο τρόπαιο (10o στην ιστορία των Los Blancos). Ο Γιουλ, έχοντας λίγο καιρό νωρίτερα επανακάμψει από τον πολύμηνο τραυματισμό του, δεν διαδραμάτισε κάποιον μεγάλο ρόλο στον τελικό (5π., 2/7 σουτ, 2ασ. σε 12'), αλλά επέστρεψε θριαμβευτής στην Μαδρίτη, με την... μοίρα να του δίνει αυτό που του στέρησε 366 μέρες πριν. Φυσικά, έχοντας παρέα του και το "new kid on the block", Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος βρήκε εν τη απουσία του Γιουλ την ευκαιρία να λάμψει.

Όταν απέδειξε ότι μπορεί (και) να πασάρει

Δεύτερο παιχνίδι των playoffs του 2015 κι η Ρεάλ υποδέχεται την Αναντολού Εφές με στόχο το 2-0 στη σειρά. Η αναμέτρηση δεν εξελίσσεται καλά για τους Μαδριλένους που πηγαίνουν στο ημίχρονο με -9 στις πλάτες τους. Το άκουσμα της τελικής κόρνας σκόρπισε το αίσθημα της ανακούφισης, αφού οι παίκτες του Λάσο γύρισαν το ματς (90-85) και λύγισαν τους σκληροτράχηλους Τούρκους του αείμνηστου Ντούσαν Ίβκοβιτς. Ο Γιουλ για ακόμη ένα βράδυ χρειάστηκε να βγει μπροστά ούτως ώστε να προσφέρει το... κάτι παραπάνω.

Οι 18 πόντοι που πέτυχε ήταν κάτι το σύνηθες εκείνη την περίοδο. Όχι όμως κι οι 12 ασίστ του, οι οποίες αποτελούν το ρεκόρ καριέρας του. Ο Ισπανός απέδειξε σε ένα παιχνίδι υψηλότατης κρισιμότητας πως όχι μόνο μπορεί να σκοράρει, αλλά όταν είναι απαραίτητο, ξέρει και να πασάρει σωστά, αξιοποιώντας τους συμπαίκτες του. Η δημιουργική πινελιά που πρόσθεσε εκείνο το βράδυ ο Γιουλ στο παιχνίδι της Ρεάλ αποδείχθηκε καθοριστική στην οικονομία της σεζόν. Μετά από αυτή την δύσκολη νίκη, η Ρεάλ πράγματι έκανε το 2-0 κι εν συνεχεία το 3-1 για να προκριθεί στο Final 4 που θα γινόταν στο... σπίτι της!

Από 'κει και πέρα, η ιστορία είναι γνωστή, με την Ρεάλ των Ρέγες, Ρούντι, Σέρχι, Αγιόν, Σλότερ, Μπουρούση, Νοτσιόνι, Ρίβερς, Κάρολ και Μασιούλις να κατακτά το τρόπαιο που αγνοούσε από το 1995, νικώντας σε ημιτελικό και τελικό αντίστοιχα Φενέρ και Ολυμπιακό. Ο Γιουλ είχε να επιδείξει ένα σταθερό κι ώριμο Final 4, με 12 πόντους σε κάθε ένα από τα δύο ματς, 40% στα τρίποντα αλλά και... 6.5 ασίστ! Μάλιστα, στο «πρώτο αίμα» απέναντι στους Τούρκους, είχε μοιράσει 9 πάσες που έγιναν καλάθια. Δεν ήταν φυσικά ο... μόνιμος δημιουργός της ομάδας του Λάσο, αλλά όταν οι συνθήκες το απαίτησαν, μπήκε (και) σε αυτά τα... παπούτσια!

Το πιο... τρελό σουτ της καριέρας του!

Η αλήθεια είναι πως έχει βάλει πολλά... εκτός λογικής σουτ. Άλλωστε, φημίζεται για το range του τριπόντου του, το οποίο εκτείνεται αρκετά πίσω από την τυπική απόσταση των 6.75 μέτρων. Όμως στο συγκεκριμένο σουτ, απλά... ξεπέρασε τον εαυτό του! Φεβρουάριος του 2016 στην ACB κι η Βαλένθια σκοράρει με floater του Ντιό για το 94-92, αφήνοντας στο ρολόι μόλις 1.3'' για την Ρεάλ. Ο κόσμος των γηπεδούχων πανηγυρίζει έξαλλα, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει;

Αγνόησε πάντως το γεγονός πως στο παρκέ υπήρχε ο Γιουλ, ο οποίος πρεσβεύοντας το ρητό που λέει ότι «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία», εξσφενδόνισε σε κλάσματα του δευτερολέπτου την μπάλα από την μια άκρη του γηπέδου στην άλλη. Και ευστόχησε. Το ταμπλό ήταν κόκκινο, η Βαλένθια βγήκε νοκ - άουτ.

Η Ρεάλ νίκησε με 94-95 σχεδόν εκ δια μαγείας. Η La Fonteta σάστισε. Όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβη, παρατηρώντας... παγωμένοι το κουβάρι των παικτών της Ρεάλ πάνω από τον ήρωα Γιουλ, σε μια από τις πιο "iconic" στιγμές της καριέρας του.

Το «πάρτι» που κατέληξε σε... δράμα

Ακόμη ένα πολύ δυνατό συγκινησιακά διήμερο για την καριέρα του Γιουλ είχε καταγραφεί την άνοιξη του 2014 στο Μιλάνο. Η Ρεάλ διασύρει στον ημιτελικό του Final 4 την Μπαρτσελόνα με σκορ... 100-62! Το clasico μετατρέπεται στον απόλυτο εφιάλτη για τους Μπλαουγκάνα. Κανένα ντέρμπι, παρά μόνο ένας θρίαμβος σε λευκές αποχρώσεις! Ο Γιουλ δεν χρειάζεται να κάνει πολλά (11π., 5ρ., 3α., 2κλ.), αφού όποια... πέτρα κι αν σήκωνες εκείνο το βράδυ της 16ης Μαίου στο Φόρουμ, όλο και κάποιον Μαδριλένο που θα 'χε διακριθεί θα έβρισκες. Δεν υπήρξαν υστερήσαντες κι η Ρεάλ τρομάζει την Ευρώπη, δείχνοντας έτοιμη και αποφασισμένη για την ευρωπαϊκή «κούπα» και θέλοντας συνάμα να «ρεφάρει» την απώλεια του 2013 στο Λονδίνο από τον Ολυμπιακό.

Η ισοπεδωτική και πληρέστατη Ρεάλ θα πήγαινε στον τελικό της Κυριακής με το μεγάλο αουτσάιντερ, την Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τη ψυχολογία ανεβασμένη στο ζενίθ, αφού μια νίκη με 38 πόντους επί του... αιωνίου αντιπάλου είναι απ' αυτές που αν μη τι άλλο μένουν στις μπροστινές σελίδες, σε περίοπτη θέση, στα κιτάπια της ιστορίας.

Η Μακάμπι του Ντέιβιντ Μπλατ, όμως, έρχεται για να ανατρέψει κάθε προγνωστικό. Ο Γιουλ κάνει έναν κάκιστο τελικό. Μένει στο παρκέ για 36 λεπτά κι είναι άποντος με 0/7 σουτ εντός πεδιάς. Οι 8 ασίστ του δεν αρκούν από μόνες τους για να διορθώσουν τα... κακώς κείμενα. Οι Ισραηλινοί νικούν με 98-86 στην παράταση. Η Ρεάλ δέχεται 25 πόντους στο έξτρα πεντάλεπτο! Ο Γιουλ σε αυτό το διάστημα κάνει δύο φάουλ, φτάνει τα πέντε κι αποβάλλεται. Πέραν τούτων, ουδέν άλλο! Ο πολυπόθητος τίτλος δεν θα έρθει ούτε αυτή τη φορά. Η Ρεάλ δεν επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορί. Από τον παράδεισο της παρολίγον 40αρας επί της Μπάρτσα, 48 ώρες νωρίτερα, στην κόλαση των back-to-back χαμένων ευρωπαϊκών τελικών...

Οι 900+2 συμμετοχές του με την Ρεάλ ανά διοργάνωση

Το «χρυσό» 900αρι το έπιασε στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου, στη νίκη της Ρεάλ με 89-74 επί της Άλμπα για την Euroleague. Δυστυχώς για τον ίδιο, ο δρόμος προς τις 1.000 συμμετοχές δεν ξεκίνησε ιδανικά, αφού η Μπαρτσελόνα πήρε (75-85) το πρόσφατο clasico στο WiZink Center.

Χθες (25/1) βοήθησε το συγκρότημα του Λάσο με 11 πόντους και 3 ασίστ απέναντι στην Ούνικς, γράφοντας την 902η συμμετοχή και το... κοντέρ θα συνεχίσει να γράφει.

Είναι, όμως, εφικτό το να φτάσει την «χιλιάδα»; Η λογική υπαγορεύει πως οι πυκνές σεζόν του σήμερα, οι οποίες περιλαμβάνουν για την Ρεάλ μίνιμουμ 68 αγώνες σε regular season ACB και Euroleague - δίχως να υπολογίζουμε τις παρουσίες των Μαδριλένων σε αγώνες playoffs, Κυπέλλου ή Super Cup - μπορούν να του εξασφαλίσουν και αυτό το ασύλληπτο milestone.

Θυμίζουμε τις συμμετοχές το ανά διοργάνωση με τη φανέλα της «Βασίλισσας»:

328 στην Euroleague

518 στην ACB

33 στο Copa del Rey

21 στο εγχώριο Super Cup

2 στο Διηπειρωτικό Κύπελλο

Ο Γιουλ μπορεί να μην κατέχει πια τον πρωταγωνιστικό ρόλο του παρελθόντος, όμως παραμένει μια σταθερή μονάδα στο ροτέισον του Πάμπλο Λάσο. Κάτι που σημαίνει πως εμφανίζεται διαρκώς στα παιχνίδια της Ρεάλ, απ' τη στιγμή που παραμένει υγιής. Εξάλλου, θα κλείσει τα 35 τον ερχόμενο Νοέμβρη. Βρίσκεται δηλαδή σε μια ηλικία που έχει ακόμη μπάσκετ μέσα του.

Μην ξεχνάμε πως ο άνθρωπος που παρέδωσε την «αρχηγία» στον Γιουλ, o Φελίπε Ρέγες, τερμάτισε την καριέρα του στα 41 του χρόνια, ενώ ο Ρούντι Φερνάντεθ παραμένει ακόμη ενεργός στα 37 του. Επομένως, εφόσον ο Γιουλ συνεχίσει να πορεύεται δίχως τραυματισμούς και με αντίστοιχη συνέπεια στις παρουσίες του, είναι θέμα 1-2 ετών να καταρρίψει το φράγμα των 1.000 αγώνων.

Η προσωπική του «τροπαιοθήκη»

Οι κατακτήσεις του με την Ρεάλ

2 Euroleague (2015, 2018)

6 Πρωταθλήματα Ισπανίας

6 Κύπελλα Ισπανίας

7 Super Cup Ισπανίας

1 Διηπειρωτικό Κύπελλο (2015)

1 Triple Crown (2015)

Οι ατομικές του διακρίσεις

Euroleague MVP (2017)

Μέλος της καλύτερης ομάδας της δεκαετίας της Euroleague (2010-2020)

Μέλος της καλύτερης πεντάδας της Euroleague (2017)

Μέλος της 2ης καλύτερης πεντάδας της Euroleague (2011)

MVP του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2017)

MVP των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2015, 2016)

MVP του Ισπανικού Κυπέλλου (2012, 2017)

MVP του Ισπανικού Super Cup (2014, 2018, 2021)

MVP του Διηπειρωτικού Κυπέλλου (2015)

Μέλος της καλύτερης πεντάδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2012, 2015, 2017)

Παίκτης του μήνα του Ισπανικού Πρωταθλήματος (Φεβ. 2012, Φεβ. 2016)

Με την Εθνική Ισπανίας