Ο Τζοέλ Μπόλομποι πρόσφερε την καλύτερη φάση της βραδιάς στην αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την Βιλερμπάν.

Ο σέντερ της ΤΣΣΚΑ όχι μόνο πήρε τα βήματα του Έλι Οκόμπο, ο οποίος είχε τη... φαεινή ιδέα να σκοράρει μπροστά του, αλλά τον φιλοδώρησε με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα!

Συγκεκριμένα ήταν τόσο εντυπωσιακό το μπλοκ του Μπόλομποι με αποτέλεσμα να στείλει τη μπάλα σχεδόν στην εξέδρα! Ο παίκτης της Βιλερμπάν μάλλον θα το σκεφτεί δύο και τρεις φορές μέχρι να επιχειρήσει ξανά ντράιβ μπροστά του.

Δείτε την χαρακτηριστική φάση

.@joelbolomboy where did you send the ball? 😱🛑#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/CnFLsxuxWL