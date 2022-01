Ο Έλι Οκόμπο σκόραρε υπό δύσκολες προϋποθέσεις στο φινάλε της εναρκτήριας περιόδου στην αναμέτρηση της Βιλερμπάν με τη ΤΣΣΚΑ, ισοφαρίζοντας το παιχνίδι με εντυπωσιακό lay-up.

Στην εκπνοή του πρώτου δεκαλέπτου, ο δυναμικός γκαρντ διέσχισε γρήγορα το γήπεδο και τελείωσε εντυπωσιακά για να φέρει το ματς στην απόλυτη ισορροπία, γράφοντας το 23-23.

Έτσι, ΤΣΣΚΑ και Βιλερμπάν ολοκλήρωσαν το εναρκτήριο δεκάλεπτο βαδίζοντας... χέρι-χέρι, αφού καμία ομάδα δεν μπορούσε να αναπτύξει ουσιώδες προβάδισμα στο σκορ.

Ο Οκόμπο βρήκε στόχο υπό την πίεση του χρόνου και παρά το γεγονός πως έσπευσαν να τον κλείσουν τρεις παίκτες της ΤΣΣΚΑ! Στη συνέχεια, πανηγύρισε το καλάθι του με ένα δυνατό... χτύπημα στο μαξιλαράκι της μπασκέτας.

Ο 24χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε το ημίχρονο με 6 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Δείτε το καλάθι και τον πανηγυρισμό του:

.@ElieOkobo_0 finishes right at the buzzer to equalize the game 😳#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/W7xkAJb5RN