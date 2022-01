Mάικ Τζέιμς: Το show που έφερε το... διπλό της Μονακό (vid)

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν εντυπωσιακός κόντρα στη Μπάγερν και η Μονακό πήρε ένα μεγάλο διπλό.

Σημαντικό βήμα έκανε η Μονακό για να πλησιάσει στην 8άδα, αφού επικράτησε με 78-83 εκτός έδρας της Μπάγερν. Οι Μονεγάσκοι που ξεκίνησαν εντυπωσιακά τη σεζόν, αλλά στη συνέχεια έπεσε η απόδοση της, πήραν μια μεγάλη νίκη που τους δίνει ψυχολογία ενόψει της δύσκολης συνέχειας στη Euroleague.

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ο απόλυτης πρωταγωνιστής της γαλλικής ομάδας, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 6 ασίστ, προσφέροντας σε σκοράρισμα και δημιουργία. Eπιπλέον κατέβασε 4 ριμπάουντ, είχε 5/10 δίποντα 5/7 τρίποντα και 1/3 βολές και η μοναδική του παραφωνία ήταν τα 4 λάθη.

Δείτε τα καλύτερα του Αμερικανού γκαρντ

26pts I 6ast @TheNatural_05 was up to his usual tricks last night 🪄 #EveryGameMatters pic.twitter.com/gBhCyAA99l