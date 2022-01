Ο «Τσάτσο» εκτέλεσε την Μπαρτσελόνα με μακρινό step back δίποντο στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ισπανός σούπερ σταρ της Αρμάνι Μιλάνο, παρά την πίεση που του άσκησε ο νεαρός Τζέιμς Νάτζι, κατάφερε να σκοράρει με εντυπωσιακό τρόπο, στο φινάλε του πρώτου μέρους.

Πέραν του προσωπικού του αντιπάλου, κατάφερε να νικήσει και το... χρονόμετρο.

Ο Ροντρίγκεθ έγραψε το 28-34 υπέρ των Λομβαρδών στο Παλάου Μπλαουγκράνα, στέλνοντας στα αποδυτήρια τις δύο ομάδες με απόσταση έξι πόντων να τις χωρίζει.

Δείτε το buzzer beater του 36χρονου γκαρντ:

.@SergioRodriguez finished the first half in 𝐒𝐓𝐘𝐋𝐄 🥶 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ON2d8hvjiy