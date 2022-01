Οι Ρώσοι εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία έκαναν γνωστό πως βρέθηκαν πέντε θετικά κρούσματα μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε, τα τέσσερα εκ των οποίων αφορούν παίκτες. Αμφίβολο πλέον το ματς με την Αρμάνι.

Η Ζενίτ αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας (07/01) και είναι η μοναδική αναμέτρηση μέχρι στιγμής που δεν έχει ακυρωθεί για την 19η αγωνιστική από τους αρμόδιους της διοργάνωσης, αφού δεν υπήρχε σχετικό πρόβλημα με κρούσματα κορονοϊού.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (06/01) οι Ρώσοι με ανακοίνωσή τους δήλωσαν πως βρέθηκαν θετικά στην Covid-19 πέντε μέλη της ομάδας, με τις τέσσερις περιπτώσεις να είναι παίκτες. Πλέον, το παιχνίδι βρίσκεται... στον αέρα και αναμένουμε οποιαδήποτε εξέλιξη μετά από νέα τεστ που θα πραγματοποιηθούν.

Όλα αυτά, την ώρα που η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έχει προγραμματισμένη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ την επόμενη Πέμπτη (13/01) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής .

Η EuroLeague έχει κάνει γνωστή την διαφοροποίηση του πρωτοκόλλου, με τις ομάδες-μετόχους της Λίγκας (συν Βιλερμπάν και Μπάγερν Μονάχου) να συμφωνούν στη μείωση του χρόνου καραντίνας για παίκτες και προπονητές που έχουν νοσήσει από 14 σε 7 μέρες, με την προϋπόθεση να είναι εμβολιασμένοι.

Αντίθετα, η καραντίνα των 14 ημερών παραμένει για τους ανεμβολίαστους.

⚡️Five members of the BC Zenit (4 players and 1 staff) have returned positive results in the latest COVID-19 tests before the road game against @OlimpiaMI1936.



If new cases are identified our Club will stick to the @EuroLeague regulations. pic.twitter.com/5Bigx4GodA