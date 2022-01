Euroleague: Μόνο ένα ματς την 19η αγωνιστική, αναβλήθηκε και το ΤΣΣΚΑ-Μπαρτσελόνα

H Εuroleague ανακοίνωσε πως αναβάλλεται και το ματς της ΤΣΣΚΑ με τη Μπαρτσελόνα για την 19η αγωνιστική. Μόνο το Αρμάνι-Ζενίτ (7/1) θα γίνει κανονικά.

Ο κορονοϊός κι η μετάλλαξη Όμικρον δεν σταματούν να δημιουργούν προβλήματα στη Euroleague. Oι διοργανωτές ανακοίνωσαν πως και το ματς της ΤΣΣΚΑ με τη Μπαρτσελόνα (έχει φτάσει τα 18 κρούσματα) που ήταν προγραμματισμένο για την Παρασκευή 7 Γενάρη αναβλήθηκε. Έτσι το μοναδικό ματς που θα διεξαχθεί θα είναι εκείνο της Αρμάνι με τη Ζενίτ (7/1).

Αναβλήθηκαν για την 19η αγωνιστική:

Το ματς που είναι προγραμματισμένα να γίνει:

Η EuroLeague έχει κάνει γνωστή την διαφοροποίηση του πρωτοκόλλου, με τις ομάδες-μετόχους της Λίγκας (συν Βιλερμπάν και Μπάγερν Μονάχου) να συμφωνούν στη μείωση του χρόνου καραντίνας για παίκτες και προπονητές που έχουν νοσήσει από 14 σε 7 μέρες, με την προϋπόθεση να είναι εμβολιασμένοι.

Αντίθετα, η καραντίνα των 14 ημερών παραμένει για τους ανεμβολίαστους.

Δεν υπάρχει σκέψη αναβολής για τον αγώνα της Αρμάνι με τη Ζενίτ και θα γίνει κανονικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει λόγος ακύρωσής του.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 12 κρούσματα κορονοϊού, ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται στα 11, ενώ η Μπαρτσελόνα έχει πάει στα 18 κρούσματα.

