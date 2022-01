EuroLeague: Το αφιέρωμα στον MVP Βασίλιε Μίτσιτς (vid)

Η EuroLeague δημοσίευσε ένα εκτενές αφιέρωμα με τις καλύτερες στιγμές του Βασίλιε Μίτσιτς μέσα στο 2021, το πιο «λαμπερό» έτος της ιστορίας της Εφές αλλά και της καριέρας του Σέρβου σούπερ σταρ.

Ο 27χρονος Σέρβος σούπερ σταρ ήταν ο απόλυτος MVP της περσινής σεζόν στην EuroLeague, οδηγώντας την τουρκική ομάδα στην κατάκτηση του βαρύτιμου ευρωπαϊκού τίτλου.

Η Εφές είχε νικήσει με 86-81 την Μπαρτσελόνα στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στην Γερμανία, με τον Μίτσιτς να σκοράρει 25 πόντους. Ήταν ο παρθενικός τίτλος της EuroLeague για τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, αλλά κι ο πρώτος στην καριέρα του έμπειρου γκαρντ.

Με 16.7 πόντους, 4.9 ασίστ, 2.6 ριμπάουντ κι 1.2 κλεψίματα σε 40 αγώνες, ο Μίτσιτς αναδείχθηκε πολυτιμότερος για τη σεζόν 2020-21, ενώ ήταν κι ο MVP του Final 4 της Κολωνίας.

Την τρέχουσα περίοδο, μπορεί η Εφές να μην είναι το ίδιο... υπερηχητική με πέρσι, έχοντας ρεκόρ 9-9, παρ' όλα αυτά ο ηγέτης της πραγματοποιεί σταθερά υψηλές πτήσεις, μετρώντας 16.3 πόντους, 3.6 ασίστ, 2 ριμπάουντ κι 1.2 κλεψίματα σε 15 ματς.

Ξεκάθαρα, λοιπόν, το 2021 ήταν ένα έτος... εκτόξευσης για τον «Βάσα» που αναδείχθηκε επίσης και πρωταθλητής Τουρκίας, με sweep στους τελικούς επί της Φενέρμπαχτσε.

Δείτε το πεντάλεπτο αφιέρωμα που ετοίμασε η Euroleague:

