Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Ιπτάμενος» Οκάρο Ουάιτ (vid)

Ο Αμερικανός φόργουορντ των «πράσινων» προσέφερε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο κοινό του ΟΑΚΑ.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στο πλαίσιο της 17ης και τελευταίας αγωνιστικής της Euroleague για τον πρώτο γύρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν καλύτερα στο παρκέ στο αρχικό δεκάλεπτο, ωστόσο ο Οκάρο Ουάιτ έδωσε αφορμή για να... ξεσηκώσει το ΟΑΚΑ. Πήρε την μπάλα και κάρφωσε εντυπωσιακά για να κάνει την αρχή στα highlights της βραδιάς.

