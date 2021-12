Ολυμπιακός: Κυρίαρχος στο κάστρο του (πίνακες)

Ο Ολυμπιακός έχει 9/9 στο ΣΕΦ, θυμίζει τη σεζόν 2009-2010 και κάνει τους αντιπάλους του να σουτάρουν με άθλια ποσοστά.

Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα η οποία βασίζει το αγωνιστικό της πρόσωπο στην αμυντική της λειτουργία. Μετά από 16 αγωνιστικές αυτό έχει ξεκάθαρο σε όλους, ωστόσο δε σημαίνει πως δεν κάνει κι άλλα πράγματα καλά στο παρκέ. Μπορεί η επίθεσή της να βρίσκει λύσεις μέσω της αμυντικής προσήλωσης των παικτών, αλλά και στο «5on5» ο τρόπος λειτουργίας είναι περίφημος.

Επιστροφή στην άμυνα όμως την οποία «δένουμε» με το 9/9 το οποίο απολαμβάνει στο ΣΕΦ...

Ο Ολυμπιακός διαθέτει την καλύτερη εντός έδρας άμυνα της διοργάνωσης και από τις 18 ομάδες που συμμετέχουν. Οι Πειραιώτες δέχονται στο φαληρικό στάδιο 65.1 πόντους και ακολουθεί η Φενέρμπαχτσε με 68.6 και η Μπαρτσελόνα με 70.4

Ο Ολυμπιακός στις εντός έδρας αναμετρήσεις του υποχρεώνει τον αντίπαλο να σουτάρει χειρότερα από οπουδήποτε αλλού (μοιράζεται την πρωτιά με την Μπαρτσελόνα). Για την ακρίβεια οι φιλοξενούμενοι στο ΣΕΦ σουτάρουν με 45.6% στα δίποντα και με 26.8% στα τρίποντα.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΑ... ΣΠΑΝΕ ΣΤΟ ΣΕΦ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΚΟΡ 2Π. 3Π. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 85-50 41.2% 16.7% ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΡΕΑΛ 74-68 56.8% 12.5% ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ 83-68 48.5% 29.2% ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΛΜΠΑ 87-83 55% 37% ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 67-65 48.8% 22.7% ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΟΝΑΚΟ 86-65 35.6% 36.4% ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ 90-73 41% 28.6% ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΑΓΕΡΝ 83-60 41.2% 28.6% ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ 89-54 44.2% 28.6 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 45.6% 26.8%

Τρεις ομάδες αήττητες

Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι μοναδικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν ηττηθεί στο γήπεδό τους κατά την διάρκεια της φετινής σεζόν. Οι τρεις αυτές ομάδες δεν είναι τυχαίο πως βρίσκονται στην πρώτη τριάδα της κατάταξης έχοντας μία σημαντική απόσταση ασφαλείας από την ομάδα που βρίσκεται εκτός playoffs,

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 9/9 στο ΣΕΦ, οι Καταλανοί έχουν 7/7 στο «Palau» και οι Μαδριλένοι 8/8 στη δική τους έδρα. Ο Ολυμπιακός επικρατεί μπροστά στο κοινό του με 15.3 διαφορά κατά μέσο όρο, η Μπαρτσελόνα με 18.4 και η Ρεάλ Μαδρίτης με 11.8

Θυμίζει εποχή 2009-10

Ο Ολυμπιακός έχει το απόλυτο στην έδρα του μέχρι τώρα με εννιά νίκες σε ισάριθμα ματς. Το απόλυτο ρεκόρ το έχουν κάνει τη σεζόν 2009-10 όταν και πήγαν αήττητοι στο Final 4 στο Παρίσι. Εκείνη τη χρονιά οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κάνει το 10/10.

2009-10: 10-0 (5-0 στη regular season, 3-0 στο Top-16, 2-0 στα playoffs)

vs Ορλεάν 94-72

vs Λιέτουβος Ρίτας 97-73

vs Εφές Πίλσεν 105-90

vs Μάλαγα 89-68

vs Παρτιζάν 81-60

vs Χίμκι 87-69

vs Τσιμπόνα 78-75

vs Κάχα Λαμποράλ 102-85

vs Πρόκομ 83-79

vs Πρόκομ 90-73