Η ΤΣΣΚΑ βάζει πρόστιμο σε παίκτες και προπονητές μετά τη συντριβή από την Ούνικς

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας αναμένεται να επιβάλει πρόστιμο το 10% του μισθού Ιανουαρίου σε παίκτες και προπονητές για την εμφάνιση της «ομάδας του στρατού» στον αγώνα με την Ούνικς Καζάν.

Η Ούνικς ταπείνωσε την ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα, επικρατώντας με διαφορά 21 πόντων (88-67) χάρη στη μεγάλη εμφάνιση του Μάριο Χεζόνια ωστόσο η εμφάνιση της «ομάδας του στρατού» προβληματίζει τη διοίκηση που αναμένεται να λάβει άμεσα μέτρα.

Σύμφωνα, λοιπόν με το Sportando, υπάρχουν σκέψεις για επιβολή προστίμου ύψους 10% στους μισθούς Ιανουαρίου σε παίκτες και προπονητές!

Με την ήττα το βράδυ της Τετάρτης στη Μόσχα, η ΤΣΣΚΑ έπεσε στο 9-6 και υποχώρησε στην έβδομη θέση της κατάταξης στην EuroLeague ενώ έπεται ο εκτός έδρας αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου (17/12).



CSKA Moscow may fine coaches and players 10% of their monthly compensation for January 2022 for their performance against UNICS Kazan in EuroLeague, I am told