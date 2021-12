Μακάμπι - Ούνικς: Ο Μέιο ένιωσε Κάρι με circus... τετράποντο (vid)

Είναι σίγουρα στο Ισραήλ; Ο γκαρντ των Ρώσων θύμισε κάτι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με «ζογκλερικό» τετράποντο.

Η Ούνικς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μακάμπι για την 14η «στροφή» της Euroleague, με τους Ρώσους να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο στο 24-26 μετά από... τετράποντο του Ο' Τζέι Μέιο.

Ο γκαρντ των φιλοξενούμενων το πίστεψε, εκτέλεσε και δικαιώθηκε. Με τα τελευταία δευτερόλεπτα της περιόδου να κυλούν στο ρολόι σηκώθηκε μπροστά στον Νάναλι που είχε αναλάβει την άμυνά του, ευστόχησε από πολύ μακριά σε ένα circus shot και πήρε την συμπληρωματική βολή.

Δείτε τον Μέιο να προκαλεί ενθουσιασμό:

Oh WOW O.J. Mayo with the circus shot 🎪 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/KaoKhUWyYP