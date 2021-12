ΤΣΣΚΑ - Παναθηναϊκός: Σβεντ σερβίρει, Μπολομπόι καρφώνει (vid)

Στην δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης της ΤΣΣΚΑ με τον Παναθηναϊκό στη Μόσχα, ο Σβεντ συνδυάστηκε με τον Μπολομπόι και οι δυο τους προσέφεραν μια εντυπωσιακή φάση.

Ο Άλεξ Σβεντ έτρεξε επιτυχώς ένα πλαϊνό πικ εν ρολ με τον Τζοέλ Μπολομπόι, διαμορφώνοντας το 41-28 στο δεύτερο δεκάλεπτο στο ματς της «αρκούδας» με τους «πράσινους».

Ο πρώτος βρήκε με όμορφη πάσα στην καρδιά της ρακέτας τον δεύτερο, ο οποίος έκοψε γρήγορα μέσα και τελείωσε τη φάση με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Η άμυνα της ελληνικής ομάδας δεν μπόρεσε να τον ανακόψει κι έτσι ο 27χρονος Μπολομπόι έφτιαξε ένα από τα highlights του παιχνιδιού.

You wouldn't want to be on @joelbolomboy's way 👀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/nBClMPGDHz