Αρμάνι: Συμφώνησε με Μπέντιλ

Ο Μπέν Μπέντιλ όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι.

Επιστροφή στη Euroleague για τον Μπεν Μπέντιλ, μετά τα 2 χρόνια που πέρασε στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με το Sportando, ο σέντερ της Μπαχτσεσεχίρ είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από την Αρμάνι.

Οι Ιταλοί που τον είχαν στη λίστα τους, έχουν συμφωνήσει στο buyout με την τουρκική ομάδα και έτσι θα προσθέσουν άλλη μια λύση στη ρακέτα τους.

Φέτος στη Μπαχτσεσεχίρ μέτρησε 12.3 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ στο τουρκικό πρωτάθλημα. Mε το τριφύλλι τη σεζόν 2019-20 είχε 3.1 πόντους και 2 ριμπάουντ μέσο όρο στη Euroleague, ενώ πέρυσι μέτρησε 6 πόντους και 2,6 ριμπάουντ.

DONE DEAL: Olimpia Milano agreed on buyout with Bahcesehir on Ben Bentil.

The player will be announced soon by the Italian powerhouse