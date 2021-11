Μίροτιτς: O... αλάνθαστος κύριος των «μπλαουγκράνα»

Ο 30χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα είναι εκείνος που έχει κάνει την... αίσθηση μέχρι στιγμής για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και περνά 25 λεπτά στο παρκέ όντας (σχεδόν) αλάνθαστος.

Η Μπαρτσελόνα, μετά και τη νίκη της στο θρίλερ με την ΤΣΣΚΑ, «φιγουράρει» στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-2 έπειτα από 10 αγωνιστικές. Για την πορεία που έχει διαγράψει μέχρι στιγμής η ισπανική ομάδα στα ευρωπαϊκά γήπεδα υπάρχει ένας βασικός παρονομαστής και δεν είναι άλλος από τον Νίκολα Μίροτιτς.

Ο Ισπανός φόργουορντ μοιάζει αποφασισμένος να διορθώσει… τα σπασμένα των περσινών τελικών και η φόρα η οποία βγάζει στο παρκέ παρασύρει κάθε αντίπαλο. Μέσα από τις πολυδιάστατες εμφανίσεις του κατόρθωσε να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της Euroleague για τον μήνα Οκτώβριο και σαν να μην έφτανε το μεγαλείο της διάκρισης, «έκλεψε» και τον τίτλο του MVP για την 9η «στροφή» της διοργάνωσης.

Το ρεπερτόριό του ήταν, όπως πάντα, πλούσιο. Διψήφιοι αριθμοί στο σκοράρισμα με την απαραίτητη «οικονομία» στο σουτ, κυριαρχική παρουσία στις 2 ρακέτες αλλά και ένα μέσο όρο λαθών που οριακά ξεπερνάει την μονάδα!

Ο Μίροτιτς μέχρι στιγμής παραμένει στο παρκέ 25:25 ανά αγώνα. Πέραν των 17 πόντων που προσφέρει στην ομάδα του και τα 5.9 ριμπάουντ που μαζεύει, ο παίκτης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν του προκαλεί και… πονοκέφαλο, αφού σε αυτό το διάστημα μετράει μόλις 1,2 λάθη.

Τα λάθη του στις 10 πρώτες αγωνιστικές

vs. Άλμπα 0

vs. Μπάγερν 1

vs. Ολυμπιακό 1

vs. Μονακό 1

vs. Ζενίτ 0

vs. Φενέρ 4

vs. Μακάμπι 1

vs. Αρμάνι 0

vs. Μπασκόνια 1

vs. ΤΣΣΚΑ 3

Η στατιστική του με βάση τον παραπάνω πίνακα θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο γενναιόδωρη προς εκείνον αν τα νούμερα απέναντι σε Φενέρ και ΤΣΚΚΑ ήταν κοντά στα συνηθισμένα του. Ωστόσο, η συνεισφορά του στο ματς με της Κωνσταντινούπολης όπου σκόραρε το νικητήριο καλάθι και χάρισε το ροζ φύλλο αγώνα στην Μπαρτσελόνα δεν θα μπορούσε να σταθεί σε ένα ποσοστό.

Ήταν, άλλωστε, η μοναδική αναμέτρηση όπου στο σύστημα αξιολόγησης εμφάνισε μονοψήφιο αριθμό (9), έχοντας… παραδώσει τα σκήπτρα στους συμπαίκτες του.

Στον πιο πρόσφατο αγώνα με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπου ανά διαστήματα οι «μπλαουγκράνα» έδειχναν να μην αποδίδουν – και ιδιαίτερα στο τρίτο δεκάλεπτο με τα 8/10 τρίποντα των Ρώσων – ο Μίροτιτς υπέπεσε σε 3 λάθη! Κάτι που σημαίνει πως ξεπέρασε για δεύτερη φορά το μέσο όρο του, αλλά δεν σταμάτησε να είναι κομβικός.

O 30χρονος πρώην παίκτης των Μπακς είχε 8 πόντους στο σερί 19-3 που διαφοροποίησε την εικόνα του παιχνιδιού και έδωσε προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα με 70-64, για να… κλειδώσει αργότερα τη νίκη στην αναμέτρηση.

«Ουδείς αλάνθαστος» συνηθίζουμε να λέμε… Ωστόσο ο Μίροτιτς έχει αποδείξει πως μπορεί να γίνει και ακόμη και σε βραδιές που η αγαπημένη του κατηγορία τον «προδίδει» βρίσκει έναν τρόπο να κάνει και πάλι θόρυβο.