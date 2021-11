Ρεάλ-Ζάλγκιρις: «Combo» τάπα από Ταβάρες-Γιαμπουσέλε σε Καλνιέτις (vid)

Ο Μάντας Καλνιέτις βρήκε «διπλό μπελά» σε προσπάθειά του να σκοράρει με layup στο καλάθι της Ρεάλ Μαδρίτης.

Είναι αυτό που λένε: Δεν ήξερες, δεν ρώταγες; Ο Λιθουανός πλέι μέικερ είχε την... άστοχη (όπως αποδείχθηκε) ιδέα να σκοράρει με drive καθώς υπολόγιζε χωρίς τους ξενοδόχους.

Οι Έντι Ταβάρες και Γκερσόν Γιαμπουσέλε συνεργάστηκαν... άψογα προκειμένου να σταματήσουν τον Καλνιέτις και τα κατάφεραν με ένα combo μπλοκ! Αν δεν καταλαβαίνετε τι εννοούμε, απλά δείτε το βίντεο!

It's a tough assignment trying to get it past @waltertavares22 AND @DTP_Mario#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/pzpmaFKIsC