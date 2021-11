Η υπόσχεση του Χεζόνια στις 22 Ιουλίου: «Δεν θα παίξω ποτέ εναντίον του Παναθηναϊκού»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ούνικς Καζάν (11/11, 21:00) για την 9η αγωνιστική της EuroLeague και παραμένει ακόμα άγνωστο εάν και εφόσον ο Μάριο Χεζόνια τηρήσει την... δέσμευσή του πριν από 3,5 μήνες.

Συγκεκριμένα στις 22 Ιουλίου 2021 αποφασίστηκε να χωρίσουν οριστικά οι δρόμοι του Παναθηναϊκού με τον Μάριο Χεζόνια...

Όπως ήταν λογικό και επόμενο, οι φίλοι των «πρασίνων» έκαναν πραγματικό... «ντου» στα social media του Κροάτη φόργουορντ, τον οποίο και ρωτούσαν μεταξύ άλλων για τους λόγους του «διαζυγίου» με την ομάδα τους.

Σε μια από τις πολλές απαντήσεις του έκανε και μια δέσμευση. Ότι δεν θα επέστρεφε ποτέ στην Ελλάδα με άλλη φανέλα προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Ποτέ! «Δεν θέλω να κατηγορήσει κανένας την ομάδα. Κατηγορήστε εμένα, νιώθω ότι τους απογοήτευσα όλους επειδή δεν μπορούσα να αποφασίσω και τώρα δεν μπορώ να επιλέξω με βάση την καρδιά μου. Δεν θα μπω ποτέ στην Ελλάδα με άλλη φανέλα και δεν θα παίξω ποτέ κόντρα στον Παναθηναϊκό» ήταν η χαρακτηριστική απάντησή του.

Το ερώτημα είναι το εξής: Θα κρατήσει ο «Super Mario» αυτήν την δέσμευση προς τους φίλους του Παναθηναϊκού; Θα έρθει ή δεν θα έρθει μαζί με την ομάδα του στην Αθήνα; Και αν έρθει θα αγωνιστεί ή δεν θα αγωνιστεί; Αν μη τι άλλο είναι κάτι που θα φανεί τα επόμενα 24ωρα.

Και όχι τίποτε, άλλο, αλλά ο Χεζόνια έχει πάρει τα... πάνω του στα τελευταία ματς της Ούνικς Καζάν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο παιχνίδι κόντρα στην Βιλερμπάν είχε 27 πόντους με 10/12 δίποντα ενώ στα δύο τελευταία ματς της VTB League με Πάρμα και ΤΣΣΚΑ πέτυχε από 27 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Θυμηθείτε το tweet του Μάριο Χεζόνια στις 22 Ιουλίου

They are not stupid file, they are real. I don’t want them to blame our team☘️ blame me, I feel I let everyone down because I couldn’t make decision and can’t afford to choose with my heart now. I will never enter Greece with different jersey on nor I will play against ΠAO. Ever.