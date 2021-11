Ολυμπιακός - Μονακό: Ο Μάικ Τζέιμς σκοράρει απ' το logo (vid)

Ο Μάικ Τζέιμς πέτυχε ένα τρίποντο, στο ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό, σουτάροντας απ' το λογότυπο, στο κέντρου του ΣΕΦ.

Ο Μάικ Τζέιμς διαθέτει χίλιους και έναν τρόπο να σκοράρει. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο 1ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μονακό, έδειξε και την αρετή του μακρινού σουτ. Ο Αμερικανός γκαρντ βρήκε χώρο και ενώ τα πόδια του πατούσαν το logo στο κέντρο του παρκέ.

Δεν το σκέφτηκε. Ο Τόμας Ουόκαπ καθυστέρησε να πάει πάνω του. Σούταρε και ευστόχησε για το 21-14 υπέρ της γαλλικής ομάδας.

Δείτε τη φάση:

Okay @TheNatural_05 😳



That man has RANGE! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2sMkyryR8b