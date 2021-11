Ολυμπιακός - Μονακό: Ο Βασίλης Σπανούλης στο ΣΕΦ

Ο Βασίλης Σπανούλης ξανά στο ΣΕΦ. Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί να μείνει μακριά απ' τον Ολυμπιακό. Η τελευταία φορά που είχε παρακολουθήσει την πρώην ομάδα του από κοντά ήταν στις 8 Οκτωβρίου, στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Σπανούλης επέστρεψε στο ΣΕΦ, έχοντας τη συνοδεία μερικών από τα παιδιά του για το ματς του Ολυμπιακού με το Μονακό.

Μόλις ο τηλεοπτικός φακός τον έδειξε στη γιγαντοοθόνη του ΣΕΦ, το κοινό ξέσπασε σε ιαχές και χειροκροτήματα.

