Επίσημο: Στην Ζάλγκιρις ο Ουέμπστερ (vid)

Ο Τάι Ουέμπστερ θα φορά τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, όπως έγινε επισήμως γνωστό από τον λιθουανικό σύλλογο.

Ήταν γνωστό και πλέον απέκτησε επίσημη μορφή. Ο 26χρονος combo guard (1.93μ.) από τη Νέα Ζηλανδία θα αντικαταστήσει τον Εμάνουελ Μούντιε στην περιφερειακή γραμμή των πρωταθλητών Λιθουανίας, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν 2021-22.

Αυτή είναι η δεύτερη προσθήκη που ολοκληρώνει η Ζάλγκιρις κατά την διάρκεια των τελευταίων ημερών, μετά από εκείνη του 32χρονου Ζόραν Ντράγκιτς που είχε προηγηθεί.

Ο Ουέμπστερ είχε αρνηθεί τον εμβολιασμό κατά την παραμονή του στους New Zealand Breakers κι ως εκ τούτου είχε μείνει ελεύθερος από τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Πλέον όμως έχει εμβολιαστεί κατά του COVID-19, ενώ έφτασε παράλληλα στο Κάουνας το μεσημέρι της Τρίτης (2/11), προκειμένου να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής του καριέρας, είχε αγωνιστεί για μια διετία στην Γαλατασαράι (2018-2020), ενώ παλαιότερα είχε περάσει από την Φρανκφούρτη (2017-2018).

Η εμπειρία του στην Ζάλγκιρις θα είναι η παρθενική του στο επίπεδο της EuroLeague. Πέρσι στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας μέτρησε 17.2 πόντους και 4.8 ασίστ σε 29 ματς.

