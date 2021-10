Επίσημα στη Ζαλγκίρις ο Ζόραν Ντράγκιτς (vid)

H Ζαλγκίρις Κάουνας θα παραταχθεί ενισχυμένη στο υπόλοιπο της σεζόν με την προσθήκη του Ζόραν Ντράγκιτς, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 32χρονου Σλοβένου γκαρντ/φόργουορντ (1μ.96).

Μετά το περσινό πέρασμά του από την ισπανική λίγκα και την Μπασκόνια, ο Ζόραν Ντράγκιτς κυκλοφορούσε στην αγορά των free agents. Πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζαλγκίρις που ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Οι Λιθουανοί παραμένουν χωρίς νίκη στην EuroLeague έπειτα από επτά αγωνιστικές και στο μεσοδιάστημα, έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Μάρτιν Σίλερ, δίνοντας το χρίσμα στον Γιούρι Ζντοβτς.

Ο Ντράγκιτς είναι διεθνής με την εθνική Σλοβενίας, σημειώνοντας 8.1 πόντους, 2.3 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 0.7 κλεψίματα σε 143 συμμετοχές στην EuroLeague με τις Μάλαγα, Χίμκι, Αρμάνι Μιλάνο, Αναντολού Εφές και Μπασκόνια.

Some reinforcements for our backcourt. Welcome to Zalgiris, @zoran_dragic! 🤝 pic.twitter.com/s1scPdNNy9