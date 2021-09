Ο Ουέμπστερ αρνήθηκε να εμβολιαστεί κι η ομάδα του τον αποδέσμευσε! (pic)

Ο Τάι Ουέμπστερ αποτελεί παρελθόν από τους Breakers της Νέας Ζηλανδίας, εξαιτίας της άρνησης του να εμβολιαστεί.

Ο 26χρονος γκαρντ και πρώην παίκτης της Γαλατασαράι (2018-2020) έμεινε ελεύθερος από τους New Zealand Breakers, καθώς το συμβόλαιο του λύθηκε. Ο λόγος; Η επιμονή του διεθνούς παίκτη να επιλέξει να μην εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού.

Ο Ουέμπστερ είχε ανανεώσει για δύο ακόμη χρόνια την συνεργασία του με την ομάδα στις 11 Ιουλίου, ωστόσο η άρνηση του να εμβολιαστεί τον οδήγησε οριστικά στην έξοδο.

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και με τον πρώην παίκτη του Προμηθέα, Κουίνσι Φορντ, προ μηνός στην λετονική Ρίγα.

Όλα αυτά κι ενώ ο Ουέμπστερ είχε κάνει πέρσι μια θαυμάσια σεζόν στο πρωτάθλημα της NBL, έχοντας 17.2 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ σε 29 παιχνίδια.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η λίγκα δεν έχει επιβάλλει τον εμβολιασμό των παικτών, ωστόσο τονίζει τους περιορισμούς με τους οποίους μπορεί να τεθούν αντιμέτωποι.

Ενδεχομένως οι ανεμβολίαστοι παίκτες να μην είναι σε θέση να ταξιδέψουν με προορισμό την Αυστραλία και τις πολιτείες της, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα μέτρα της κάθε μιας, εφόσον δεν έχουν εξασφαλίσει το σχετικό πιστοποιητικό.

Ένα μήνα νωρίτερα πάνως, οι Breakers «χώρισαν» και με τον αδερφό του Ουέμπστερ, τον Κόρεϊ (είχε περάσει από τον Κόροιβο το 2016), καθώς εκείνος είχε ισχυριστεί στα social media πως πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω του εμβολίου της Pfizer. Το συμβόλαιο του είχε λυθεί κοινή συναινέσει και πλέον αγωνίζεται στην Αλ Ιτιχάντ της Αιγύπτου.

The New Zealand Breakers have released NBL star Tai Webster because of his refusal to be vaccinated 👀 pic.twitter.com/NPlR32xgPH