Ζαλγκίρις: Off ο Κάβανο με Μακάμπι εξαιτίας πιθανού κρούσματος κορονοϊού

Ο Τάιλερ Κάβανο θα χάσει το ματς της Ζαλγκίρις με τη Μακάμπι (21:05) λόγω ενός τεστ που βγήκε θετικό, πριν από τα δύο τελευταία αρνητικά

Το τεστ κορονοϊού της Κυριακής ήταν αρνητικό για τον Κάβανο, αλλά και όλη την αποστολή της Ζαλγκίρις. Όμως με την άφιξη στο Τελ Αβίβ, έγινε πάλι έλεγχος και αυτή τη φορά το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Στη συνέχεια βέβαια έκανε άλλα δύο rapid test που βγήκαν αρνητικά.

Παρόλα αυτά αυτό το θετικό τεστ που μπορεί να είναι λανθασμένο, αφήνει τον Κάβανο εκτός της αναμέτρησης της Ζαλγκίρις για προληπτικούς λόγους με τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ.

A possible case of false-positive testing will keep Tyler Cavanaugh out for tonight's game against @MaccabitlvBC.



