Βιλερμπάν - Μονακό: Από τη Γαλλία με αγάπη (vid)

Bιλερμπάν και Μονακό εντυπωσιάζουν με τις εμφανίσεις τους στη Euroleague και το Gazzetta γράφει για τις ομάδες που αρκετοί θεωρούσαν... σάκους του μποξ στο ξεκίνημα της σεζόν.

Πριν την έναρξη της σεζόν αρκετός κόσμος είχε ξεγράψει τις Μονακό και Βιλερμπάν, θεωρώντας τις δύο ομάδες της Γαλλίας εύκολους αντιπάλους για τις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης.

Παρόλα αυτά μετά από τέσσερις αγωνιστικές οι δύο εκπρόσωποι της Γαλλίας δείχνουν τα δόντια τους και απαντούν σε όσους τις θεωρήσαν αδύναμες. Το Gazzetta γράφει για τις ομάδες του Μάικ Τζέιμς και του Κώστα Αντετοκούνμπο που με την αθλητικότητα που τις διακρίνει και το αμερικανικό μπάσκετ που παίζουν, αποτελούν τις ευχάριστες εκπλήξεις της σεζόν.

Aν σου έλεγε κάποιος πως στο ξεκίνημα της Euroleague πως η Βιλερμπάν θα έχει 3 νίκες και μία ήττα θα τον θεωρούσες τρελό. Όμως η ομάδα του Πάρκερ, δεν δίνει σημασία σε κανέναν και μέχρι στιγμής έχει πάρει τα σκαλπ της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Εφές με 75-73 χάρη σε νικητήριο καλάθι του Αντετοκούνμπο, ενώ έχει επικρατήσει των Ζαλγκίρις και Άλμπα. Δηλαδή πραγματοποίησε ξεκίνημα με 3/3 για να έρθει η Μακάμπι του Σφαιρόπουλου και με πρωταγωνιστή τον Νάναλι να της σπάσει το αήττητο στη Γαλλία.

Ακόμα και στο ματς που έχασε, το πάλεψε και προσπάθησε να κάνει την ανατροπή φανερώνοντας το μαχητικό της πνεύμα και δείχνοντας πως δεν τα παρατά ποτέ Ο αδερφός του Γιάννη και του Θανάση και πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Λέικερς, o Kώστας δεν προσφέρει μόνο θέαμα με τα alley oop. Δίνει και θα συνεχίσει να το κάνει και την ουσία που είναι απαραίτητη σε όλα τα αθλήματα και φυσικά στο μπάσκετ. Είναι πολύ μακρύς, αλτικός και ικανός να τελειώσει κάθε φάση πάνω από τη στεφάνη. Έδειξε ότι κινείται καλά χωρίς τη μπάλα έτσι ώστε να βρεθεί στη σωστή θέση και να αξιοποιήσει την πάσα του συμπαίκτη του κοντά στο καλάθι. Η γαλλική ομάδα θα πάρει πολλά και σε επίπεδο αθλητικότητας, ενώ θα βρει καλές άμυνες και μπλοκ από τον Κώστα. Όσο πατάει καλύτερα στα πόδια του και παίρνει ψυχολογία, θα γίνει σημείο αναφοράς και στον αμυντικό τομέα.

THAT Combo getting it done AGAIN! @DiotAntoine x @Kostas_ante13#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WIRb8acPoN