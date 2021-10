Γιαμπουσέλε: Το απίστευτο πόστερ στον Ουάιτ

Ο Γιαμπουσέλε δεν υπολόγισε το... εμπόδιο του Οκάρο Ουάιτ και κατεδάφισε την ρακέτα του Παναθηναϊκού.

Ο Οκάρο Ουάιτ έκανε φιλότιμη προσπάθεια να σταματήσει την... επέλαση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε προς το καλάθι του Παναθηναϊκού, χωρίς αυτό να έχει αποτέλεσμα.

Ο φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης βρήκε τον ελάχιστον χώρο που χρειαζόταν και κάρφωσε με μανία για να προσφέρει μία θεαματική φάση!

Δείτε το βίντεο:

Clear the runway ⚠️@DTP_Mario is coming IN! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mpp25jGtEv