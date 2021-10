Σάσα Βεζένκοβ: Το κάρφωμα στη ρακέτα της Ζαλγκίρις

Ο Σάσα Βεζένκοβ βρήκε ανοιχτό διάδρομο και από πάσα του Φαλ κάρφωσε τη ρακέτα της Ζαλγκίρις.

Από τους καλύτερους του παρκέ για τον Ολυμπιακό, για ακόμη μία φορά, ο Σάσα Βεζένκοβ γίνεται ο λόγος για να ξεσηκωθεί το κοινό του ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι», προηγούμενοι με 5 πόντους επί της Ζαλγκίρις, βρίσκονταν σε κατάσταση επίθεσης. Ο Βεζένκοβ βρήκε τον ανοιχτό διάδρομο, κινήθηκε προς το καλάθι, όπου τροφοδοτήθηκε από τον Φαλ για να... καρφώσει τη ρακέτα του αντιπάλου!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Sasha Vezenkov comes inside for the dunk 💪💪💪#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/o4DP0aaiHr