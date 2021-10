Αλεξέι Σβεντ: Τάπα και τρίποντο για τον Ρώσο γκαρντ

Από την τάπα στην μία άκρη του παρκέ, στο τρίποντο της άλλης ο Αλεξέι Σβεντ είναι ασταμάτητος.

Ο Αλεξέι Σβεντ είναι ένα «πολυεργαλείο» στα χέρια των προπονητών και το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Μπορεί να μην συνηθίζει να μας δείχνει τις αμυντικές του... αρετές, ωστόσο η φάση που έβγαλε στο παιχνίδι της ΤΣΣΚΑ με τον Ερυθρό Αστέρα, ήταν ανάλογη του ονόματός του.

Με την ομάδα του να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 73-71, ο Σβεντ έπαιξε υποδειγματική άμυνα, έκανε τάπα στον αντίπαλό του και αμέσως μετά ήταν στο σωστό σημείο για να βάλει το τρίποντο και να δώσει... αέρα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Δείτε το βίντεο με τη διπλή φάση του Σβεντ:

.@Shved23 starts it and finishes it!



Best performance back in a @cskabasket jersey since his return? 👀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/nbB4jGyMZ9