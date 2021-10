Ζάλγκιρις: Χωρίς Γιανκούνας και Στρέλνιεκς με Ολυμπιακό

Η Ζάλγκιρις θα αντιμετωπίσει απόψε (15/10, 21:00) τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δίχως να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Παούλιους Γιανκούνας και Γιάνις Στρέλνιεκς.

Η λίστα των απόντων του κόουτς Γιούρε Ζντοβτς, ενόψει του ματς με τον Ολυμπιακό, μεγαλώνει, καθώς πλην του Λοβέρν, στο παρκέ του φαληρικού γηπέδου δεν θα εμφανιστούν ούτε οι Γιανκούνας και Στρέλνιεκς, όπως ενημέρωσε επισήμως ο λιθουανικός σύλλογος.

Τόσο ο 37χρονος αρχηγός της ομάδας, όσο κι ο 32χρονος Λετονός γκαρντ, αντιμετωπίζουν προβλήματα στην γάμπα και κατ' επέκταση δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσουν την Ζάλγκιρις.

Οι «πράσινοι» δεν έχουν γευτεί τη χαρά του ροζ φύλλου έπειτα από τρεις «στροφές» στην διοργάνωση, αναζητώντας ακόμη το πρώτο τους, δίχως τρεις, πλέον, πολύπειρες μονάδες τους.

Big losses for tonight's battle. Calf injuries will see @P_Jankunas13 and Janis Strelnieks on the sidelines against @olympiacosbc. pic.twitter.com/ZZUf8sYF2Z