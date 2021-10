Βιλερμπάν - Μακάμπι 85-93: Νάναλι-Σφαιρόπουλος έσπασαν το αήττητο του Αντετοκούνμπο

Η Μακάμπι του Σφαιρόπουλου έφυγε με το διπλό (85-93) από τη Γαλλία, σπάζοντας το αήττητο της Βιλερμπάν του Κώστα Αντετοκούνμπο.

Δεν κατάφερε η Βιλερμπάν να διατηρήσει το αήττητο της. Η Μακάμπι του Σφαιρόπουλου ήταν διαβασμένη στο ματς και επικράτησε με 93-85 μέσα στο Astroballe, πηγαίνοντας στο 2-2 και ρίχνοντας τους Γάλλους στο 3-1.

Για τους νικητές ματσάρα έκανε ο Νάναλι με 25 πόντους, ενώ στον αντίποδα είχε 23 πόντους ο Οκόμπο. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έμεινε 10 λεπτά στο παρκέ και είχε 6 πόντους με 3/3 εντός πεδιάς, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, με τον Πάρκερ να τον χρησιμοποιεί ελάχιστα στο πρώτο ημίχρονο (3:30).

Το ματς

Mε το καλάθι του Ουίλμπεκιν η ομάδα του Σφαιρόπουλου προηγήθηκε με 5-10 στο 05:00. Η Βιλερμπάν αντέδρασε και έκρυψε τη μπάλα στη φάση που πέρασε μπροστά με το τρίποντο του Οσετκόφσκι για το 13-12. Ο εξαιρετικός Οκόμπο με φοβερή τριποντάρα από τα 9 μέτρα, έγραψε το 19-18, ένα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο στην πρώτη του φάση στο ματς, κάρφωσε εντυπωσιακά για το 21-22.

Ο Έβανς σκόραρε για τρεις και πήγε τη διαφορά στο +9 (21-30) για τη Μακάμπι του Σφαιρόπουλου. Ο Οκόμπο μείωσε σε 30-33, όμως η Μακάμπι απάντησε γρήγορα και έκανε το 30-39 χάρη στον Νάναλι. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 42-49 και τους φιλοξενούμενους να έχουν 6/11 τρίποντα. Οι Γάλλοι είχαν 6/10.

Με τέσσερις σερί πόντους του Λεσόρ, η Βιλερμπάν έφυγε στο +11 (44-55). Ο Νάναλι με τρίποντο έκανε το 48-61 στο 25'. Με 5 πόντους του Στραζέλ, η Βιλερμπάν μείωσε σε 58-66.

Ο Ρέινολντς σκόραρε για το 64-77 στο 32'. Ο Τζόουνς μείωσε σε 71-81 στο 36', αναγκάζοντας τον Σφαιρόπουλο να καλέσει timeout. Ο Οκόμπο έκανε το 80-88 με τρίποντο στο 37', δίνοντας ελπίδες στους Γάλλους. Όμως ο φοβερός Νάναλι με τρίποντο έγραψε το 80-93 και καθάρισε το ματς.

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η Μακάμπι έκανε θραύση κοντά στο καλάθι, έχοντας 27/35 δίποντα, ενώ η Βιλερμπάν δεν βρήκε αντίδοτο για να αντιμετωπίσει τον Νάναλι (25 πόντοι).

Ο ΜVP: Ο Νάναλι με 25 πόντους ήταν ο πρωταγωνιστής, εκτελώντας τους Γάλλους.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Οσετκόφσκι δεν βοήθησε και σε 19 λεπτά είχε 5 πόντους με 1/3 σουτ.

Ο ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Ρέινολντς με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ ήταν καθοριστικός στην επικράτηση της ομάδας του Σφαιρόπουλου.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το 27/35 διποντα της Μακάμπι και το 10/25 τρίποντα. Και τα 5 φάουλ του Φαλ σε 5 λεπτά.

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το alley oop του Αντετοκούνμπο, δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο ματς.

.@Kostas_ante13 went FLYING as he entered the game in spectacular fashion 🙌#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Q0m1dQnURT