Ζαλγκίρις: Αύξησε το μπάτζετ από τα 6.8 στα 10.1 εκατομμύρια ευρώ

Η Ζαλγκίρις Κάουνας παρατάχθηκε στη φετινή EuroLeague με μπάτζετ που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ με στόχο να διεκδικήσει τη συμμετοχή στα playoffs.

Η Ζαλγκίρις έχασε το καλοκαίρι τέσσερις βασικές μονάδες (Γκριγκόνις, Ουόκαπ, Χέιζ, Γιοκουμπάιτις), εντούτοις ενισχύθηκε με σημαντικές προσθήκες όπως ο Εμάνουελ Μούντιε και ο Γιάνις Στρέλνιεκς με στόχο να διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά.

Σύμφωνα, λοιπόν με πληροφορίες από τη Λιθουανία, η Ζαλγκίρις αύξησε το μπάτζετ της από τα 6.8 στα 10.1 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από συμφωνίες με χορηγούς και ένα δάνειο ύψους 2 εκατομμυρίων. Παράλληλα ο GM του οργανισμού, Παούλιους Μοτεγιούνας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενίσχυσης του ρόστερ.

