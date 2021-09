Υπογράφει στη Βιλερμπάν ο Γκιστ

Ο Τζέιμς Γκιστ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη γαλλική Βιλερμπάν.

Στα 35 του χρόνια, ο Τζέιμς Γκιστ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην EuroLeague αφού σύμφωνα με το Sportando, θα υπογράψει συμβόλαιο στη Βιλερμπάν.

Ο Γκιστ έπαιξε πέρσι στην Μπάγερν Μονάχου σημειώνοντας 5.6 πόντους και 3 ριμπάουντ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Συνολικά, μετράει 269 συμμετοχές στην EuroLeague με τις Παρτιζάν, Φενέρμπαχτσε, Μάλαγα, Παναθηναϊκό, Ερυθρό Αστέρα και Μπάγερν, έχοντας 8.6 πόντους και 4.2 ριμπάουντ μ.ό.

James Gist is expected to join Asvel, sources tell @Sportando.

Gist spent last season with Bayern Munich averaging 5.6ppg in EuroLeague and 6ppg in Bundesliga