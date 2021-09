Ζενίτ: Έγινε η παρουσίαση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν (pics & vid)

Σε μια λαμπερή τελετή η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης πραγματοποίησε την επίσημη παρουσίασή της ενόψει της νέας σεζόν.

Η Ζενίτ παρουσίασε έναν έναν τους παίκτες ξεχωριστά και φυσικά έδωσαν το «παρών» σύσσωμη η ομάδα και το τεχνικό επιτελείο.

Ο Τσάβι Πασκουάλ μετά το τέλος της εκδήλωσης είπε ότι «βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν και έχουμε κίνητρο και ενθουσιασμό. Στο τέλος θα είστε περήφανοι για μας. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα καλό σύνολο, μια αληθινή ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο όμως όλοι θα βαδίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση».

👋🏾 Please, welcome. BC Zenit 21/22. pic.twitter.com/xSPM63PeH4

🧭So the new season is now pic.twitter.com/Gb92bXrPL0