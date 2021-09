Το αντίο των ομάδων της Euroleague στον Ίβκοβιτς (pics)

Οι ομάδες της Euroleague είπαν το δικό τους αντίο στον τεράστιο Ντούσαν Ίβκοβιτς που έφυγε από τη ζωή στα 77 του.

Σύσσωμη η Euroleague αποχαιρέτησε τον δάσκαλο του μπάσκετ, Ντούσαν Ίβκοβιτς που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών με πρόβλημα στους πνεύμονες. Αντίο στον Ντούντα έχουν πει μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός, η Αρμάνι, ο Ερυθρός Αστέρας, η Ζαλγκίρις και η Μπάγερν, αποκαλώντας τον θρύλο και έναν εκ των κορυφαίων προπονητών στην ιστορία του μπάσκετ.

Δείτε όλες τις αναρτήσεις των ομάδων της διοργάνωσης για τον τεράστιο head coach που υπηρέτησε με αγάπη και αφοσίωση το άθλημα.

Dusan Ivkovic passed away. Rest in peace, LEGEND! 🙏 pic.twitter.com/448zp0DRRh

Olimpia Milano mourns the death of the legendary coach, Dušan Ivković. RIP. 🙏🏼 #insieme pic.twitter.com/sRkFKXWV0z

One of the most successful coaches - RIP 🙏 https://t.co/9tE3T78E03