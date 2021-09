Παναθηναϊκός-Βίρτους 112-111: Το νικητήριο καλάθι του Παπαπέτρου (vids)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη απέναντι στην Βίρτους βάζοντας παράλληλα και το... κερασάκι στην τούρτα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού όχι μόνο πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση με 41 πόντους και 8/13 τρίποντα, αλλά ήταν και εκείνος που πήρε την κατάσταση στα χέρια του στο τέλος!

Τόσο στο τέλος της πρώτης παράτασης έφερε το ματς στα ίσια, όσο και στο τέλος της δεύτερης παράτασης ανέλαβε την ευθύνη του τελευταίου σουτ! Ο Παπαπέτρου με ένα πολύ δύσκολο fade away σουτ από τη γωνία χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό βάζοντας με αυτό το «clutch play» ολοκληρωτικά τη σφραγίδα του στο ματς.

Δείτε το νικητήριο καλάθι του Παναθηναϊκού από δύο οπτικές γωνίες

🔥 aaaand Ioannis Papapetrou wins it for @paobcgr!

112:111 against @Virtusbo after two overtimes. Great preseason entertainment.#Euroleague pic.twitter.com/o265mUkh7T