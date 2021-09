Ολυμπιακός: Κατέκτησε το χρυσό βραβείο για το OneTeam Best Program (vid)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέκτησε το χρυσό βραβείο για το OneTeam Best Program of 2020-21!

Είχαν προηγηθεί δύο ασημένια τις σεζόν 2017-18 και 2019-20, όμως, όπως τόνισε και η υπεύθυνη του προγράμματος, Πένη Γιοβάνοβιτς, μεγαλύτερη αξία από τα βραβεία και το χρώμα τους, έχουν τα μαθήματα ζωής που παίρνουμε από αυτά τα παιδιά, καθώς και η ικανοποίηση πως συμβάλουμε -λίγο ή πολύ- στην βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που κερδίσαμε την πρώτη θέση, όμως, αυτό που μας ικανοποιεί περισσότερο είναι πως στην δέκατη συνεχόμενη χρονιά που μετέχουμε στο One Team program συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, να μεγαλώνουμε και να ωριμάζουμε μαζί με τα παιδιά. Κάθε προπόνηση αποτελεί ένα μάθημα ζωής για όλους μας και είμαστε ευτυχισμένοι που με τη γνώση μας μέσα από τη συχνή επαφή με τους αθλητές μας, μπορούμε και επηρεάζουμε τις ζωές τους σε μια θετική κατεύθυνση. Χωρίς αμφιβολία αυτό είναι το μεγαλύτερο βραβείο που θα μπορούσαμε να λάβουμε!».

Και κατέληξε: «Μαζί με τον άμεσο συνεργάτη μου στο πρόγραμμα, Νίκο Καμπούρη, θέλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες για την εξαιρετική προσπάθεια που κατέβαλαν και για τα κατορθώματά τους μέσα σε αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο».

Η Ζαλγκίρις Κάουνας κατέκτησε το ασημένιο και η Αρμάνι Μιλάνο το χάλκινο.

💙 Congratulations to all the participants! We Are All Winners! We Are All One Team! @OTEuroleague #OlympiacosBC https://t.co/JJ1J11YbKT