Μάικ Τζέιμς: «Δεν είναι ντροπή το να μην έχεις ομάδα αυτήν την περίοδο» (pic)

Ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε στο Twitter πως δεν θεωρεί ντροπή το γεγονός πως δεν έχει βρει ακόμη την επόμενη του ομάδα.

Αν κι έχει ενεργό συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ για δύο ακόμη χρόνια, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2023, ο Μάικ Τζέιμς προπονείται με την δεύτερη ομάδα του συλλόγου από την Μόσχα, αφού εδώ και καιρό δεν υπολογίζεται από τον κόουτς Δημήτρη Ιτούδη.

Ο 31χρονος σκόρερ, που είχε ολοκληρώσει την περσινή σεζόν στο ΝΒΑ με τους Μπρούκλιν Νετς, σχολίασε μέσω Twitter πως δεν είναι ντροπή το να μην έχει ομάδα αυτήν την περίοδο.

«Πραγματικά δεν είναι ντροπή που δεν έχω κάποια δουλειά στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Η Κίνα έχει κλείσει την αγορά τον ξένων όπως έχω ακούσει. Στο ΝΒΑ στενεύουν τα πράγματα. Είναι πολλοί καλοί παίκτες εκεί έξω που περιμένουν. Είμαι απλώς ένας από αυτούς», ανέφερε το μήνυμα του έμπειρου γκαρντ μέσω του προσωπικού του λογαριασμόυ.

Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού και της Αρμάνι Μιλάνο αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού το μέλλον στην ρωσική πρωτεύουσα είναι το λιγότερο δυσοίωνο.

It’s really no shame In not having a basketball job right now. China closed to foreigners i heard. NBA tightening up. It’s a lot of good people out here waiting. I’m jus not one of them.