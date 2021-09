Ρεάλ Μαδρίτης: Επενδύει στον 15χρονο Εγκόρ Ντέμιν (pics & vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε στην απόκτηση του 15χρονου πλειμέικερ, Εγκόρ Ντέμιν, ο οποίος θεωρείται κορυφαίο ταλέντο στην Ρωσία.

Ο ταλαντούχος περιφερειακός έχει ύψος 2.00 μέτρα κι αγωνίζεται στην θέση «1». Στο πρόσφατο FIBA U16 European Challengers, μέτρησε κατά μέσο όρο 12.2 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2.2 κλεψίματα ανά 23 λεπτά δράσης, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ρωσίας.

Ο Ντέμιν προέρχεται από αθλητική οικογένεια, καθώς ο πατέρας του, Βλάντιμιρ, ήταν παλιός παίκτης της Χίμκι. Ο νεαρός γκαρντ έβαλε την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Μαδριλένους, οι οποίοι δείχνουν μεγάλη προσοχή στην στελέχωση και ανάπτυξη των ακαδημιών τους τα τελευταία χρόνια.

Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της μετακίνησης του Ντέμιν στην Ρεάλ, ενημέρωσε σχετικά η BDA Sports, η εταιρία που εκπροσωπεί μεταξύ άλλων και τον Λούκα Ντόντσιτς.

Egor Demin, one of the top prospects in Russia, has signed with Real Madrid! Congrats 👏🏼 pic.twitter.com/A0sevqibYX