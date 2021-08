Μακάμπι: Με τα έξι ευρωπαϊκά «αστέρια» η νέα φανέλα (pics)

Τα έξι ευρωπαϊκά «αστέρια» της Μακάμπι Τελ Αβίβ συμπεριλήφθηκαν στις τρεις νέες της εμφανίσεις, τις οποίες θα φορά η «ομάδα του λαού» την αγωνιστική περιόδο 2021-22 στην EuroLeague.

Στα πλαϊνά σημεία της νέας της εμφάνισης, η Μακάμπι τοποθέτησε τα έξι ευρωπαϊκά «αστέρια» της, τα οποία φυσικά συμβολίζουν τις έξι κατακτήσεις ευρωπαϊκών τροπαίων.

Στο εσωτερικό του κάθε ενός αστεριού, αναγράφεται η χρονολογία κατάκτησης του εκάστοτε ευρωπαϊκού τροπαίου (1977, 1981, 2001, 2004, 2005, 2014).

Πρόκειται για μια καινοτομία στις φανέλες των παικτών της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου, ένα στοιχείο που δεν υπήρχε σε παλαιότερες εμφανίσεις των πρωταθλητών Ισραήλ.

Ακόμη, αξίζει να αναφέρουμε πως πέρα από τις κλασικές κίτρινες (εντός έδρας) και μπλε (εκτός έδρας) εμφανίσεις, θα υπάρχει και τρίτη έκδοση, με την Μακάμπι να κυκλοφορεί και λευκή φανέλα.

