Ζάλγκιρις: Ρίχνει τη «βόμβα» Μουντιέ (pic)

Όπως αναφέρουν στην Λιθουανία, η Ζάλγκιρις Κάουνας είναι έτοιμη να... πυροδοτήσει τη «βόμβα» του Εμάνουελ Μουντιέ!

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ούρμπονας και το «BasketNews.com» το νούμερο 7 του draft το 2015 αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο Κάουνας για λογαριασμό της Ζάλγκιρις!

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η μοναδική περίπτωση για να μην φορέσει τα πράσινα της Ζάλγκιρις είναι να βρει συμβόλαιο στο ΝΒΑ. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για έναν παίκτη με 300 ματς ΝΒΑ στο ενεργητικό του και με πολύ καλά νούμερα, καθώς μετράει 11 πόντους κατά μέσο όρο 3,8 ασίστ και 2,9 ριμπάουντ, σουτάροντας με 43% στα δίποντα και 32% στα τρίποντα.

