Μπαρτσελόνα: Έχει διαθέσει 6.000 διαρκείας (pic)

Με ανυπομονησία περιμένουν οι φίλοι της Μπαρτσελόνα την επιστροφή στο «Palau Blaugrana» καθώς τείνουν να εξαφανίσουν όλα τα εισιτήρια διαρκείας!

Μεγάλες βραδιές θα ζήσουν οι Καταλανοί στο «Palau Blaugrana» καθώς η επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα, έχει σημάνει πραγματικό... συναγερμό στις τάξεις των φίλων της Μπαρτσελόνα.

Όπως ενημέρωσαν και επίσημα οι «μπλαουγκράνα» έχουν διατεθεί ήδη 6.000 εισιτήρια διαρκείας στις δύο πρώτες εβδομάδες της κυκλοφορίας τους, ενώ υπογράμμισαν ότι υπάρχει -πλέον περιορισμένος αριθμός.

